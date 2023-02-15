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Published Сегодня, 02:13

Modified Сегодня, 02:15

Updated Сегодня, 02:15

В Новосибирске мать дала пощечину сыну-поэту за оскорбление мусульман

15 февраля 2023, 02:13
Фото: 1MI
Женщина прилюдно наказала сына за оскорбительный стих про мусульман
Женщина из Новосибирска ударила по щеке сына, который написал оскорбительный стих про мусульман. Видео облетело соцсети и вызвало общественный резонанс.

На кадрах из Telegram-канала АСТ-54, ребенок прочитал одноклассникам стихотворение собственного сочинения с религиозным подтекстом. Ролик увидели мусульмане и попросили мать мальчика наказать сына.

Сибирячка решила сделать это прилюдно – на видео. Она заставила школьника встать на колени и просить прощение.

Пользователи Сети начали активно оставлять комментарии под этим постом. Одни осуждали мать за такой публичный и жесткий поступок, другие хвалили за правильное воспитание сына.

Но при этом никто пока не подтвердил, что этот инцидент произошел в Новосибирске.

#Алина Шефер#Мусульмане#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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