В Новосибирске мать дала пощечину сыну-поэту за оскорбление мусульман

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
На кадрах из Telegram-канала АСТ-54, ребенок прочитал одноклассникам стихотворение собственного сочинения с религиозным подтекстом. Ролик увидели мусульмане и попросили мать мальчика наказать сына.
Сибирячка решила сделать это прилюдно – на видео. Она заставила школьника встать на колени и просить прощение.
Пользователи Сети начали активно оставлять комментарии под этим постом. Одни осуждали мать за такой публичный и жесткий поступок, другие хвалили за правильное воспитание сына.
Но при этом никто пока не подтвердил, что этот инцидент произошел в Новосибирске.