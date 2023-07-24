Данные поправки начнут действовать с 1 января 2024 года, но еще 4 года будет действовать переходный период, в которых находящиеся в запасе военнослужащие будут поэтапно уходить в отставку. То есть те, кому в 2024 году исполнится 50 лет, в запасе будут оставаться на год дольше — до 2025 года, так же постепенно будет увеличен и предельный возраст других годов рождения.