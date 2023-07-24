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Продлен возраст для призыва по мобилизации — новые цифры в августе 2023

24 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Предельный возраст для призыва военнослужащих запаса повышен.
Для граждан запаса со званиями ниже офицерских повышен предельный возраст, когда они могут быть призваны на военную службу — Путин подписал поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».

Для рядовых, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе, а значит, возраст, когда могут призвать на военную службу, повышен на пять лет — Президент подписал поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».

Теперь для военнообязанных запаса первого разряда возраст пребывания в запасе — до 40 лет, второго разряда — до 50 лет, третьего разряда — до 55 лет. Разряд указан в военном билете.

В запасе находятся все уволенные с военной службы, а также прошедшие учебы в военных учебных заведениях, на военных кафедрах. Кроме того, в запасе находятся мужчины, выбравшие по своему желанию и прошедшие альтернативную службу.

Возраст пребывания в мобилизационном резерв тоже вырос на пять лет. Теперь старших офицеров по мобилизации могут призвать до 65 лет, младших — 60 лет, имеющих иные звания — до 55 лет.

Данные поправки начнут действовать с 1 января 2024 года, но еще 4 года будет действовать переходный период, в которых находящиеся в запасе военнослужащие будут поэтапно уходить в отставку. То есть те, кому в 2024 году исполнится 50 лет, в запасе будут оставаться на год дольше — до 2025 года, так же постепенно будет увеличен и предельный возраст других годов рождения.

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#Ольга Храмушкина#Военнослужащий#Военкомат#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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