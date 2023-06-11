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В Новосибирском мединституте готовят психологов для бойцов СВО

11 июня 2023, 15:44
Фото: 1MI
Военным после участия в боевых действиях может понадобиться помощь психологов.
В формате дополнительного образования в Новосибирском медицинском университете начали подготовку психологов для участников боевых действий, в том числе, в зоне СВО. Психологи будут выявлять ранние признаки посттравматического расстройства и помогать справляться с ними.

Как сообщает РБК-Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский университет готовит психологов, которые специализируются на помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В первую очередь психологи будут выявлять ранние признаки посттравматического стрессового расстройства, депрессии, других нарушений психики. На фоне стресса психика подвергается изменениям и многим вернувшимся из зоны боевых действий нужна помощь специалиста.

Пресс-служба Минздрава Новосибирской области рассказала, что уже подготовлены шесть психотерапевтов и шесть медицинских психологов, которые целенаправленно специализировались на оказании помощи военнослужащим. Подготовка прошла при содействии новосибирского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

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В новосибирской области простились с Данилом Ковальчуком, погибшим в зоне спецоперации.

#Ольга Храмушкина#Психолог#Военнослужащий#Зона СВО#Участник СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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