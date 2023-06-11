Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Как сообщает РБК-Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский университет готовит психологов, которые специализируются на помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В первую очередь психологи будут выявлять ранние признаки посттравматического стрессового расстройства, депрессии, других нарушений психики. На фоне стресса психика подвергается изменениям и многим вернувшимся из зоны боевых действий нужна помощь специалиста.
Пресс-служба Минздрава Новосибирской области рассказала, что уже подготовлены шесть психотерапевтов и шесть медицинских психологов, которые целенаправленно специализировались на оказании помощи военнослужащим. Подготовка прошла при содействии новосибирского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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