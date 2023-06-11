В формате дополнительного образования в Новосибирском медицинском университете начали подготовку психологов для участников боевых действий, в том числе, в зоне СВО. Психологи будут выявлять ранние признаки посттравматического расстройства и помогать справляться с ними.

Как сообщает РБК-Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский университет готовит психологов, которые специализируются на помощи военнослужащим, участвующим в СВО. В первую очередь психологи будут выявлять ранние признаки посттравматического стрессового расстройства, депрессии, других нарушений психики. На фоне стресса психика подвергается изменениям и многим вернувшимся из зоны боевых действий нужна помощь специалиста. Пресс-служба Минздрава Новосибирской области рассказала, что уже подготовлены шесть психотерапевтов и шесть медицинских психологов, которые целенаправленно специализировались на оказании помощи военнослужащим. Подготовка прошла при содействии новосибирского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Боец из Новосибирской области Данил Ковальчук погиб в зоне СВО Узнать подробнее В новосибирской области простились с Данилом Ковальчуком, погибшим в зоне спецоперации.