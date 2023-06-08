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Боец из Новосибирской области Данил Ковальчук погиб в зоне СВО

8 июня 2023, 04:49
Фото: Администрация Чановского района
Мужчина погиб, исполняя свой воинский долг
В результате специальной военной операции, погиб наш соотечественник Данил Ковальчук, о чем официально сообщается в администрации Чановского района Новосибирской области.

Как передают в администрации, Данил Ковальчук родился 18 сентября 2003 года в деревне Черниговка Чановского района в многодетной семье. Позже семья переехала в село Новофеклино.

После окончания школы Данил работал в АО совхоз «Блюдчанский», а затем, 28 ноября 2021 года, был призван в Вооруженные Силы РФ. Он продолжил свою службу по контракту. Погиб боец 13 мая 2023 года.

Посмертно сибиряку присвоен орден Мужества. Он стал защитником Родины и пожертвовал жизнью в борьбе за ее безопасность.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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