Боец из Новосибирской области Данил Ковальчук погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Как передают в администрации, Данил Ковальчук родился 18 сентября 2003 года в деревне Черниговка Чановского района в многодетной семье. Позже семья переехала в село Новофеклино.
После окончания школы Данил работал в АО совхоз «Блюдчанский», а затем, 28 ноября 2021 года, был призван в Вооруженные Силы РФ. Он продолжил свою службу по контракту. Погиб боец 13 мая 2023 года.
Посмертно сибиряку присвоен орден Мужества. Он стал защитником Родины и пожертвовал жизнью в борьбе за ее безопасность.