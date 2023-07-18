Пенсионерка, избившая девочку в новосибирском магазине — клиент психиатра

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, следователи проводят проверку по фактам, ранее опубликованным в социальной сети. Одновременно с этим возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
Сообщается, что возможная фигурантка уголовного дела проходит лечение у психиатра. У женщины могут выявить психиатрические отклонения.
Инцидент произошел в июле. Отец новосибирской школьницы заявил, что его дочь ударила о витрину в магазине неадекватная пенсионерка. Девочка отделалась ссадинами и сильным психологическим стрессом.