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Пенсионерка, избившая девочку в новосибирском магазине — клиент психиатра

18 июля 2023, 08:57
Фото: wikipedia.org
Пенсионерка может проходить лечение

В Новосибирске избившая девочку пенсионерка проходит лечение у психиатра

Новосибирская пенсионерка, избившая девочку, может проходить лечение у психиатра. Одновременно с этим следователи начали проверку фактов, изложенных в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, следователи проводят проверку по фактам, ранее опубликованным в социальной сети. Одновременно с этим возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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Сообщается, что возможная фигурантка уголовного дела проходит лечение у психиатра. У женщины могут выявить психиатрические отклонения.

Инцидент произошел в июле. Отец новосибирской школьницы заявил, что его дочь ударила о витрину в магазине неадекватная пенсионерка. Девочка отделалась ссадинами и сильным психологическим стрессом.

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#Александр Ляхов#Дети#Соцсети#Следственный комитет#Избиение#Происшествия#Новосибирск#Психолог#Болезнь#Здоровье
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