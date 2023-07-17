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В Сузунском районе пьяный рецидивист избил жену и сына до «баклажанов»

17 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI
Инцидент проверяет полиция

В Новосибирской области пьяный рецидивист избил жену и сына до кровавых язв

Житель Сузунского района начал бить тревогу из-за жутких условий жизни местной семьи. По его словам, глава семьи регулярно избивает их до полусмерти.
«Жена и ребенок как баклажаны! Глава семьи — рецидивист, отсидевший пятнадцать лет», — сообщается в соответствующем посте паблика «ЧП Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

По мнению неравнодушного гражданина, мужчина регулярно избивает жену и трехлетнего сына до кровавых синяков. При этом ни он, ни жена по различным причинам не работают. Сама семья неблагополучная и не понаслышке знакома с алкогольными напитками.

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На ситуацию уже отреагировали в полиции.

«Сотрудниками полиции установлен адрес проживания ребенка, проведена беседа с законными представителями. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации в социальной сети», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Соцсети#Избиение#Полиция
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