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Муж забил до смерти жену на Алтае: она была соцпедагогом в школе под Новосибирском

6 июля 2023, 10:15
Фото: С сайта в ВК школы №5 Черепаново

Соцпедагога школы под Новосибирском забил до смерти ревнивый муж на отдыхе

Семейный отпуск на Алтае закончился трагедией для соцпедагога школы №5 в Черепаново Новосибирской области Елены Чиновой. Женщину избил до смерти ревнивый муж.

По данным СУ СКР по Республике Алтай, 3 июля 2023 года Елена отдыхала вместе со своим супругом и другой семейной парой в селе Усть-Лебедь. Муж приревновал жену к приятелю и жестко избил.

«Супруг из ревности нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных травм она скончалась на месте. Зафиксировано обильное кровотечение и разрыв органов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

У Елены остались двое дочерей. Она погибла в возрасте 45 лет. В школе, где она работала социальным педагогом, объявили траур.

«Елена была талантливым человеком. Она развивала не только собственные таланты, но взрастила поколение ответственных учеников. Многие её выпускники сейчас находятся в зоне СВО на Украине. В памяти всех, кто знал эту светлую женщину, она останется профессионалом с большой буквы, любящей матерью и красивой женщиной», — пишут в соцсетях коллеги погибшей сибирячки.
#Алина Шефер#Школа#Педагог#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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