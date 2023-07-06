Муж забил до смерти жену на Алтае: она была соцпедагогом в школе под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По данным СУ СКР по Республике Алтай, 3 июля 2023 года Елена отдыхала вместе со своим супругом и другой семейной парой в селе Усть-Лебедь. Муж приревновал жену к приятелю и жестко избил.
«Супруг из ревности нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. В результате полученных травм она скончалась на месте. Зафиксировано обильное кровотечение и разрыв органов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
У Елены остались двое дочерей. Она погибла в возрасте 45 лет. В школе, где она работала социальным педагогом, объявили траур.
«Елена была талантливым человеком. Она развивала не только собственные таланты, но взрастила поколение ответственных учеников. Многие её выпускники сейчас находятся в зоне СВО на Украине. В памяти всех, кто знал эту светлую женщину, она останется профессионалом с большой буквы, любящей матерью и красивой женщиной», — пишут в соцсетях коллеги погибшей сибирячки.