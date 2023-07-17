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Пенсионерка ударила девочку в магазине Новосибирска — Бастрыкин требует разобраться

17 июля 2023, 02:38
Фото: Midjourney
Девочка сильно ударилась головой

Бастрыкин потребовал доложить об избиении 9-летней девочки в магазине Новосибирска

Бастрыкин потребовал доклад об избиении 9-летней девочки в магазине Новосибирска, вызвавшем общественное негодование; расследование уже начато.

Глава Следственного комитета, Александр Бастрыкин, потребовал предоставить информацию о случившемся избиении 9-летней девочки в магазине в Новосибирске. Этот инцидент вызвал негативную реакцию общества. Согласно полученной информации от центрального аппарата комитета, уже начато расследование данного случая.

Произошедшее случилось в магазине «Мария-Ра» в Железнодорожном районе. Маленькая девочка зашла в магазин с подругой, чтобы выбрать угощение. В процессе осмотра товаров, неизвестная женщина, примерно 50 лет, прошла сзади и нанесла удар в затылок девочки, в результате чего последняя ударилась об стеклянную витрину.

В результате нападения ребенок получил ушиб носа и ссадины. Полиция активно ищет агрессивную пенсионерку, а также проводит предварительное расследование этого происшествия.

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#Эмилия Губарева#Избиение#Магазин#Расследование#Полиция#Александр Бастрыкин#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Дети
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