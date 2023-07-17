Произошедшее случилось в магазине «Мария-Ра» в Железнодорожном районе. Маленькая девочка зашла в магазин с подругой, чтобы выбрать угощение. В процессе осмотра товаров, неизвестная женщина, примерно 50 лет, прошла сзади и нанесла удар в затылок девочки, в результате чего последняя ударилась об стеклянную витрину.