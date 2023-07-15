«Убью — и мой сын тебя закопает»: новосибирская пенсионерка побила девочку в магазине

«Сначала подзатыльник, потом разговор. Раз сын у нее на кладбище работает», — заявил Игорь Суслов. «Извините, но это не отец. Заявления какие-то писать пошел, вместо того, чтобы схватить бабку и приложить мордой об колено. Психи, но боли все боятся», — считает сибирячка под ником Противная баба. «Я бы не удержалась и набила бы ей всю морду. Почему они в дурке не лежат, не понимаю», — вторит сибирячка под псевдонимом Оля Алексеева.