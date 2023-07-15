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«Убью — и мой сын тебя закопает»: новосибирская пенсионерка побила девочку в магазине

15 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Странная пенсионерка побила девочку в магазине

В Новосибирске агрессивная пенсионерка побила девочку в магазине

В Новосибирске произошел конфликт в одном из магазинов. Пенсионерка по неизвестным причинам побила девятилетнюю девочку.

О происшествии сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте». Утверждается, что конфликт возник 7 июля в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года, 87. Девочка вместе с подругой зашла за покупками, когда к ней подошла пожилая женщина и со всей силы ударила ребром ладони по затылку. Школьница ударилась о витрину, получив ушиб переносицы и ссадин. Так ничего и не купив, юные сибирячки в слезах убежали из магазина.

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Как раз в этот момент отец пострадавшей девочки шел домой обедать. Узнав о случившемся, мужчина сразу же пошел в магазин, чтобы пообщаться с неадекватной пенсионеркой. Однако женщина сразу же начала указывать на возможные связи в кладбищенской среде.

«Только попробуй тронь меня! Я тебя убью, и мой сын сразу закопает. Он на кладбище работает», — заявила сибирячка.
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Решив не связываться с неадекватной покупательницей, отец написал заявление в полицию и снял побои дочери. По его мнению, агрессивная женщина опасна для общества.

Инцидент привлек внимание новосибирцев. Многие возмущаются и считают, что пенсионерку нужно было наказать на месте.

«Сначала подзатыльник, потом разговор. Раз сын у нее на кладбище работает», — заявил Игорь Суслов. «Извините, но это не отец. Заявления какие-то писать пошел, вместо того, чтобы схватить бабку и приложить мордой об колено. Психи, но боли все боятся», — считает сибирячка под ником Противная баба. «Я бы не удержалась и набила бы ей всю морду. Почему они в дурке не лежат, не понимаю», — вторит сибирячка под псевдонимом Оля Алексеева.

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Впрочем, часть комментаторов считает, что пострадавшая сторона не говорит всей правды. «Был случай, когда девочки шестилетние в магазине стояли и матерились как сапожники. Иногда хочется им как следует надавать», — пишет сибирячка под ником Элен Мунова. «Начало неизвестно и выводы делать рано. Девочка могла до этого наломать дров, поэтому бабка ее прогнала за дело», — размышляет Артем Егоров.

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В полиции официально подтвердили информацию о случившемся.

«В полицию поступило заявление законного представителя 9-летней девочки по факту нанесения ей телесных повреждений в одном из магазинов Железнодорожного района Новосибирска. В настоящее время законному представителю несовершеннолетней выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени вреда, причиненного здоровью. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданки, причинившей телесные повреждения ребенку, и всех обстоятельств произошедшего», — рассказали корреспонденту Atas. info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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