Не дождавшийся шаурмы сибиряк напал на покупателей с ножом

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Как сообщает Om1.ru со ссылкой на очевидца происшествия, конфликт произошел в ночь на 6 июля в 6-м микрорайоне Калининского района. Сибиряк решил устроить себе поздний ужин и заказать шаурму в местном ларьке. Однако народу было очень много и пришлось стоять в очереди. Когда голодающий все же заказал шаурму, оказалось, что ее придется ждать пятнадцать минут.
Разгневанный сибиряк потребовал вернуть 200 рублей, так как на улице его якобы ожидает такси. Когда продавец отказался это сделать, покупатель начал кричать на него и мужчину пришлось вывести на улицу. Однако новосибирец вернулся и конфликт приобрел остроту
Обидевшийся клиент начал кричать уже на посетителей. Его попытались утихомирить сразу четыре парня, но тот стал угрожать им ножом. Когда холодное оружие попытались выбить из рук, хулиган помчался к машине, где его ожидали друзья.
К тому времени продавец вызвал наряд ГБР. Но хулиган уже скрылся и гвардейцам пришлось устроить погоню за автомобилем. Отметим, что мужчина, так и не дождавшийся шаурмы, был пьян, что значительно усугубит его проступок.