Не дождавшийся шаурмы сибиряк напал на покупателей с ножом

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на очевидца происшествия, конфликт произошел в ночь на 6 июля в 6-м микрорайоне Калининского района. Сибиряк решил устроить себе поздний ужин и заказать шаурму в местном ларьке. Однако народу было очень много и пришлось стоять в очереди. Когда голодающий все же заказал шаурму, оказалось, что ее придется ждать пятнадцать минут.