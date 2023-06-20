Киоск с шаурмой вспыхнул на Красном проспекте в Новосибирске — ФОТО

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По адресу Красный проспект, 96 в Заельцовском районе произошел пожар в киоске. Там продавали шаурму и не только.
Сообщение об этом сотрудникам МЧС региона поступило в 10:50. В 11:10 пожар был полностью ликвидирован. Причина не называется.
«Сообщение поступило 10:50, 10:56 прибытие, 10:58 локализация, 11:01 ликвидация открытого горения. 11:10 ликвидация», — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В результате происшествия, был поврежден кондиционер и обшивка стен на площади 3 м². О пострадавших не сообщается.