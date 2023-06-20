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Киоск с шаурмой вспыхнул на Красном проспекте в Новосибирске — ФОТО

20 июня 2023, 06:59
Фото: 1MI
Внутри все обгорело

В Новосибирске загорелся киоск с шаурмой на Красном проспекте

Киоск вспыхнул на Красном проспекте в Новосибирске — он сильно выгорел, о чем сообщают в МЧС.

По адресу Красный проспект, 96 в Заельцовском районе произошел пожар в киоске. Там продавали шаурму и не только.

Сообщение об этом сотрудникам МЧС региона поступило в 10:50. В 11:10 пожар был полностью ликвидирован. Причина не называется.

«Сообщение поступило 10:50, 10:56 прибытие, 10:58 локализация, 11:01 ликвидация открытого горения. 11:10 ликвидация», — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате происшествия, был поврежден кондиционер и обшивка стен на площади 3 м². О пострадавших не сообщается.

Фото: ГУ МЧС по НСО
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