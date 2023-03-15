В Новосибирске экстремистскими символами изрисовали киоск возле полиции

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Надписи АУЕ* появились на стене торгового павильона на улице Кошурникова, 29к1. Об этом рассказали местные жители сайту «МК в Новосибирске».
Как известно, этот символ – название криминальной субкультуры. Он расшифровывается, как «арестантский уклад един».
Примечательно, что киоск с подобными надписями находится в нескольких шагах от местного отдела полиции. А администрации уже приняли меры и обозначили дату, когда их закрасят.
* Включено Минюстом в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.