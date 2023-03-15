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Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

В Новосибирске экстремистскими символами изрисовали киоск возле полиции

15 марта 2023, 02:43
Фото: МК в Новосибирске
Вандалы написали АУЕ* на киоске возле полиции в Новосибирске
Вандалы нарисовали на киоске возле отдела полиции в Новосибирске криминальные символы. В администрации района пообещали их закрасить до конца марта.

Надписи АУЕ* появились на стене торгового павильона на улице Кошурникова, 29к1. Об этом рассказали местные жители сайту «МК в Новосибирске».

Как известно, этот символ – название криминальной субкультуры. Он расшифровывается, как «арестантский уклад един».

Примечательно, что киоск с подобными надписями находится в нескольких шагах от местного отдела полиции. А администрации уже приняли меры и обозначили дату, когда их закрасят.

* Включено Минюстом в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.

#Алина Шефер#Полиция#Вандалы#Новосибирск#Новосибирская область
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