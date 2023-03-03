Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
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Ранее в АБ «Гвардия» сообщалось, что в один из табачных киосков пришли двое мужчин, представившись полицейскими. Они проводили рейд на улице Станиславского и якобы искали контрафакт. Однако продавец не поверила правоохранителям и нажала тревожную кнопку. Мужчины сбежали до приезда ГБР.
Однако на деле все оказалось не так. Как объяснили в ГУ МВД, рейд был настоящий. Он прошел 1 марта. Сотрудники полиции представились и показали удостоверение. Вместе с ними были двое понятных.
По итогу, никаких нарушений выявлено в тот день в киоске не было. Что касается «побега» правоохранителей, то на этот вопрос в полиции не ответили.
Напомним, что ранее среди членов хулиганской банды «Ашановские» в Новосибирске был замечен полицейский. Члены группировки запугивают детей и вымогают у них деньги.