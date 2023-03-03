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Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

Лжеполицейские в Новосибирске устроили облаву на табачный киоск – правда или нет?

3 марта 2023, 01:56
Фото: 1MI
Рейд был настоящим

В МВД опровергли появление лжеполицейских в табачном киоске в Новосибирске

Двое полицейских пришли в табачный киоск с рейдом в Ленинском районе Новосибирска. Сотрудников приняли за обманщиков. В ГУ МВД по региону назвали подробности произошедшего.

Ранее в АБ «Гвардия» сообщалось, что в один из табачных киосков пришли двое мужчин, представившись полицейскими. Они проводили рейд на улице Станиславского и якобы искали контрафакт. Однако продавец не поверила правоохранителям и нажала тревожную кнопку. Мужчины сбежали до приезда ГБР.

Однако на деле все оказалось не так. Как объяснили в ГУ МВД, рейд был настоящий. Он прошел 1 марта. Сотрудники полиции представились и показали удостоверение. Вместе с ними были двое понятных.

По итогу, никаких нарушений выявлено в тот день в киоске не было. Что касается «побега» правоохранителей, то на этот вопрос в полиции не ответили.  

В Новосибирске полицейского заметили в банде «Ашановские»
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Напомним, что ранее среди членов хулиганской банды «Ашановские» в Новосибирске был замечен полицейский. Члены группировки запугивают детей и вымогают у них деньги. 

#Эмилия Губарева#Полиция#Общество#Город#Новосибирск#Киоск#Криминал
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