В Новосибирске полицейского заметили в банде «Ашановские»

Парень продал знакомому в рассрочку свой Nissan за 100 тысяч рублей с еженедельным платежом в 10 000 рублей. Спустя время он встретил покупателя возле «Ашана» - с ним был некий сотрудник ДПС. Они якобы начали угрожать мужчине расправой, а потом вывезли в лес и заставили подписать бумагу о купле-продаже уже на два автомобиля.