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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Новосибирске полицейского заметили в банде «Ашановские»

1 марта 2023, 09:46
Фото: коллаж Сиб.фм
В банде «Ашановские» в Новосибирске был замечен полицейский
Среди членов хулиганской банды «Ашановские» в Новосибирске был замечен полицейский. Об этом рассказали журналистам местные жители.

Как пишет Сиб.фм со ссылкой на собственный источник, сотрудника полиции видели в группировке около 2 лет назад. А ведь, как ранее отмечалось, в состав банды входят только подростки от 14 лет.

Школьники ставят «на счетчик» детей, вымогают деньги, угрожают. А как выяснили наши коллеги, жертвами иногда становятся и взрослые. Так чуть без двух машин не остался из-за хулиганов автомеханик.

Парень продал знакомому в рассрочку свой Nissan за 100 тысяч рублей с еженедельным платежом в 10 000 рублей. Спустя время он встретил покупателя возле «Ашана» - с ним был некий сотрудник ДПС. Они якобы начали угрожать мужчине расправой, а потом вывезли в лес и заставили подписать бумагу о купле-продаже уже на два автомобиля.

Сибиряк после случившегося отправился в полицию в Калининском районе. Там заявление принимать не стали, но машину вернули на следующий день.

Напомним, бандой «ашановские» в Новосибирске уже занимаются полицейские и следователи.

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#Алина Шефер#Общество#Банда#Новосибирск#Новосибирская область
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