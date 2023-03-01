В Новосибирске полицейского заметили в банде «Ашановские»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Как пишет Сиб.фм со ссылкой на собственный источник, сотрудника полиции видели в группировке около 2 лет назад. А ведь, как ранее отмечалось, в состав банды входят только подростки от 14 лет.
Школьники ставят «на счетчик» детей, вымогают деньги, угрожают. А как выяснили наши коллеги, жертвами иногда становятся и взрослые. Так чуть без двух машин не остался из-за хулиганов автомеханик.
Парень продал знакомому в рассрочку свой Nissan за 100 тысяч рублей с еженедельным платежом в 10 000 рублей. Спустя время он встретил покупателя возле «Ашана» - с ним был некий сотрудник ДПС. Они якобы начали угрожать мужчине расправой, а потом вывезли в лес и заставили подписать бумагу о купле-продаже уже на два автомобиля.
Сибиряк после случившегося отправился в полицию в Калининском районе. Там заявление принимать не стали, но машину вернули на следующий день.
Напомним, бандой «ашановские» в Новосибирске уже занимаются полицейские и следователи.