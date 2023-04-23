Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Telegram-канал «АСТ-54 Black» сообщил о пожаре, который произошел на Бердском шоссе 61А в Новосибирске ночью 23 апреля.
Киоск, где продавали беляши, загорелся. На месте работали пожарные. Информация о пострадавших не поступала.
Подписчики отметили в комментариях, что беляши были очень вкусными. Вот, что говорят новосибирцы:
«Самые вкусные беляши!»;
«ГоряЩие беляшики»;
«В самое сердце ранили. Живите, беляши, живите»;
«И правда, горячие»;
«На святое позарились !!!!».