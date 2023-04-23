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«Самые вкусные беляши!»: киоск вспыхнул в Новосибирске на Бердском шоссе

23 апреля 2023, 02:48
Фото: ТГ/канал «АСТ-54 Black»
Пожар произошел сегодня ночью

В Новосибирске вспыхнул киоск с «Горячими беляшами»

В Новосибирске ночью 23 апреля загорелся киоск, в котором продавали беляши, о чем стало известно из соцсетей.

Telegram-канал «АСТ-54 Black» сообщил о пожаре, который произошел на Бердском шоссе 61А в Новосибирске ночью 23 апреля.

Киоск, где продавали беляши, загорелся. На месте работали пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Подписчики отметили в комментариях, что беляши были очень вкусными. Вот, что говорят новосибирцы:

«Самые вкусные беляши!»;

«ГоряЩие беляшики»;

«В самое сердце ранили. Живите, беляши, живите»;

«И правда, горячие»;

«На святое позарились !!!!».

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#Эмилия Губарева#Пожар#Киоск#Общество#Город#Новосибирск#Бердское шоссе
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