Машина вспыхнула у института ФСБ в Новосибирске – что там произошло

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
У здания института ФСБ в Новосибирске произошло возгорание автомобиля Hyundai Tucson, припаркованного рядом со зданием.
Этот инцидент случился днем 21 апреля на Красном проспекте. Очевидцы слышали хлопок, от машины поднимался густой черный дым.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и тушили открытый огонь за три минуты. Все обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, что сегодня утром в Новосибирской области сгорел пассажирский автобус. Пострадавших нет.