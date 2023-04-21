atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

Машина вспыхнула у института ФСБ в Новосибирске – что там произошло

21 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Все обошлось без пострадавших

В Новосибирске у института ФСБ на Красном проспекте вспыхнул автомобиль Hyundai

Возгорание у института ФСБ произошло в Новосибирске – тушили автомобиль пару минут, о чем сообщают в ГУ МЧС региона.

У здания института ФСБ в Новосибирске произошло возгорание автомобиля Hyundai Tucson, припаркованного рядом со зданием.

Этот инцидент случился днем 21 апреля на Красном проспекте. Очевидцы слышали хлопок, от машины поднимался густой черный дым.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и тушили открытый огонь за три минуты. Все обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что сегодня утром в Новосибирской области сгорел пассажирский автобус. Пострадавших нет. 

Автобус № 228 вспыхнул в Новосибирской области – все подробности
Узнать подробнее
#Автомобиль#Пожар#ФСБ#Транспорт#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
Вчера, 10:36
Продлить забастовку детей до конца учебного года готовы родители в гимназии №10
Сегодня, 08:45
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
Сегодня, 02:47
Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023
Сегодня, 07:44
Бионордовый ветер: как избежать пылевых бурь весной, рассказал мэр Новосибирска
Сегодня, 08:07