Неадекватному новосибирцу помешали бабушки на остановке

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«Неадекватный гражданин на остановке „Металлург“ подошел к бабушкам, обозвал их всеми нецензурными словами и приказал им уходить», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Когда бабушки не пожелали уходить, то мужчина принялся снимать их на камеру мобильного телефона. Все это сопровождалось словами «Давайте, давайте быстрее!». Чем мирные сибирячки помешали прохожему, неизвестно.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Похоже, конкурентный бизнес», — высказался Андрей Савин. «А наши бабульки уже разучились материться? Послали бы его куда подальше», — удивляется сибирячка под ником Светлана Дмитриевна. «Ущербный повышает свою самооценку», — считает Евгений Корнилов.
Также комментаторы высказывают предположения о причине столь неожиданной агрессии. «Возможно, очередной треш-блогер, ума на большее не хватило», — заявил новосибирец под псевдонимом Леха Хз. «Почему не спросили у него, в чем дело? Возможно, были веские причины и никакой философии», — спрашивает Анна Матвеева.