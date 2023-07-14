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Неадекватному новосибирцу помешали бабушки на остановке

14 июля 2023, 12:15
Фото: ВК / АСТ-54
Причины поступка мужчины неизвестны

В Новосибирске прохожий регил прогнать бабушек с остановки

В Новосибирске странный мужчина неожиданно пристал к пожилым женщинам. Старушки чем-то помешали прохожему, поэтому тот приказал им уйти из его поля зрения.

«Неадекватный гражданин на остановке „Металлург“ подошел к бабушкам, обозвал их всеми нецензурными словами и приказал им уходить», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Когда бабушки не пожелали уходить, то мужчина принялся снимать их на камеру мобильного телефона. Все это сопровождалось словами «Давайте, давайте быстрее!». Чем мирные сибирячки помешали прохожему, неизвестно.

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Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Похоже, конкурентный бизнес», — высказался Андрей Савин. «А наши бабульки уже разучились материться? Послали бы его куда подальше», — удивляется сибирячка под ником Светлана Дмитриевна. «Ущербный повышает свою самооценку», — считает Евгений Корнилов.

Также комментаторы высказывают предположения о причине столь неожиданной агрессии. «Возможно, очередной треш-блогер, ума на большее не хватило», — заявил новосибирец под псевдонимом Леха Хз. «Почему не спросили у него, в чем дело? Возможно, были веские причины и никакой философии», — спрашивает Анна Матвеева.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожилые#Пенсионеры#Оскорбление#Соцсети
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