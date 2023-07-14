Неадекватному новосибирцу помешали бабушки на остановке

Также комментаторы высказывают предположения о причине столь неожиданной агрессии. «Возможно, очередной треш-блогер, ума на большее не хватило», — заявил новосибирец под псевдонимом Леха Хз. «Почему не спросили у него, в чем дело? Возможно, были веские причины и никакой философии», — спрашивает Анна Матвеева.