Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Новосибирске произошла массовая потасовка взрослых мужчин на остановке «Октябрьский универмаг» на улице Кирова. Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком», конфликт произошел по неизвестным причинам.
Судя по видеозаписи, примерно 10 человек принимали участие в конфликте. Один из участников получил серьезные травмы в области лица. Автор видео не решился выйти из автомобиля и запечатлел происходящее, ехая мимо, под задорную песню «Ла-ла-ла-ла, а мне все мало».
Полиция прибыла на место драки, однако никто из участников инцидента не захотел подавать заявление о произошедшем. Сейчас проводится проверка данного случая.