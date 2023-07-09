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Массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске: все подробности

9 июля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Драка была в Октябрьском районе
В Новосибирске произошла массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг», в которой участвовали порядка 10 человек.

В Новосибирске произошла массовая потасовка взрослых мужчин на остановке «Октябрьский универмаг» на улице Кирова. Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком», конфликт произошел по неизвестным причинам.

Судя по видеозаписи, примерно 10 человек принимали участие в конфликте. Один из участников получил серьезные травмы в области лица. Автор видео не решился выйти из автомобиля и запечатлел происходящее, ехая мимо, под задорную песню «Ла-ла-ла-ла, а мне все мало».

Полиция прибыла на место драки, однако никто из участников инцидента не захотел подавать заявление о произошедшем. Сейчас проводится проверка данного случая.

Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске
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