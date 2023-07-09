Судя по видеозаписи, примерно 10 человек принимали участие в конфликте. Один из участников получил серьезные травмы в области лица. Автор видео не решился выйти из автомобиля и запечатлел происходящее, ехая мимо, под задорную песню «Ла-ла-ла-ла, а мне все мало».