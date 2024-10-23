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Потасовка

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2024
Дорожные рабочие избили новосибирцев лопатами: Бастрыкин взял дело под контроль
В Новосибирске произошёл инцидент с участием дорожных рабочих, который привлёк внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Конфликт с избиением лопатами привёл к возбуждению уголовного дела по статье «Хулиганство».
23 октября, 01:39
Цыгане порезали пассажира новосибирской электрички — резонанс дошел до Бастрыкина
В электричке, следовавшей по Новосибирской области, цыгане напали на пассажира, Следком РФ просит возбудить дело, сообщают в центральном ведомстве.
29 июля, 01:46
Массовое побоище с парнями в масках произошло на парковке в Новосибирске
В Новосибирске случилась массовая потасовка, в которой были задействованы более десяти парней, сообщается в соцсетях.
18 мая, 07:48
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
В центре Новосибирска произошла потасовка, в результате которой был избит мужчина, после чего прозвучали выстрелы. Подробности сообщили очевидцы в соцсетях.
8 февраля, 02:15
Посетители кальянной в Новосибирске пожаловались на избиение охраной
Посетители кальянной в Новосибирске пожаловались на избиение со стороны охранников. Все случилось ночью 20 января в Железнодорожном районе.
27 января, 02:54
2023
Массовая драка произошла у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Возле бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске произошла массовая потасовка, о чем стало известно из соцсетей.
11 ноября 2023, 04:39
Десятки мигрантов устроили массовую драку в Толмачево под Новосибирском
Мигранты под Новосибирском устроили массовую драку из-за мест в автобусе.
6 октября 2023, 03:02
В Новосибирске словесная перепалка вылилась в вооруженный конфликт
Массовое побоище с выстрелами произошло на площади Калинина в Новосибирске, сообщает ТГ-канал «Экстренный НСК» со ссылкой на очевидцев.
14 сентября 2023, 18:08
Массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске: все подробности
В Новосибирске произошла массовая драка на остановке «Октябрьский универмаг», в которой участвовали порядка 10 человек.
9 июля 2023, 04:21
Раскрыты подробности массовой драки с флагами ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Четверо мужчин были привлечены к административной ответственности в Новосибирске после конфликта с ветераном МЧС, который начался из-за громкой музыки в их автомобиле.
26 июня 2023, 04:23
Массовая драка: новосибирцы сцепились на Вокзальной магистрали
Возле бара на Вокзальной магистрали повздорили несколько жителей Новосибирска — дело дошло до драки.
23 января 2023, 08:46

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