Посетители кальянной в Новосибирске пожаловались на избиение охраной

Охранное агентство, однако, представило свою версию произошедшего: «Сигнал тревоги поступил из кальянной, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска. Там завязалась массовая драка. Прибывших по тревоге бойцов окружили около 10 агрессивно настроенных человек, и на помощь „гвардейцам“ были направлены еще четыре группы быстрого реагирования. „Гвардейцы“ задержали шестерых нарушителей и вызвали в кальянную полицейских, чтобы передать им задержанных».