Посетители кальянной в Новосибирске пожаловались на избиение охраной

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В своей версии новосибирец рассказал, что в кальянной его друг закурил сигарету, после чего администратор сделал замечание, и он прекратил курить. Однако сотрудник охраны все равно попросил компанию уйти, на что они согласились.
Когда мужчины оказались на улице, они позвонили другу Дмитрию, чтобы он их забрал. Однако на улице их ждали 10 охранников.
«Друг сразу позвонил мне, попросил приехать и забрать его. Я в этот момент ехал с еще одним знакомым на машине. Мы приехали в кальянную, спросили у охранников, есть ли у них вопросы. Они ответили, что нет. Мы сели в машину и вызвали двум парням такси. Когда мы вышли их провожать, подъехал еще один экипаж, и нас начали поливать из газовых баллонов, бить», — пишет КП-Новосибирск.
На записи видеонаблюдения видно, как охранники бьют парней, которые лежат на земле. В результате потасовки два человека попали в больницу с различными травмами.
Охранное агентство, однако, представило свою версию произошедшего: «Сигнал тревоги поступил из кальянной, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска. Там завязалась массовая драка. Прибывших по тревоге бойцов окружили около 10 агрессивно настроенных человек, и на помощь „гвардейцам“ были направлены еще четыре группы быстрого реагирования. „Гвардейцы“ задержали шестерых нарушителей и вызвали в кальянную полицейских, чтобы передать им задержанных».
В настоящее время проводится служебная проверка в охранном агентстве, результаты которой будут известны в понедельник, 29 января.