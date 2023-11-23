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Хоккеисты устроили драку во время матча в Новосибирске

Хоккеисты устроили драку во время матча в Новосибирске

23 ноября 2023, 01:39
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВКонтакте
В ходе матча между «Сибирью» и «Сочи» в Новосибирске произошла драка между хоккеистами: после инцидента спортсменов удалили на несколько минут.

На хоккейном матче, который состоялся 22 ноября в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске, произошел конфликт между игроками команд. Во время игры между «Сибирью» и «Сочи» столкнулись Энди Андреофф из домашней команды и Фёдор Крощинский из гостевой. Инцидент был заснят на видео и случился примерно на 17-й минуте матча.

На видеозаписи видно, что хоккеисты стояли на льду, а затем один из них снял защиту с головы. После этого началась потасовка. Судьи несколько мгновений не вмешивались в драку.

После инцидента обоих спортсменов удалили на пять минут. Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 5:2 в пользу новосибирцев.

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#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Драка#Матч#Эмилия Губарева#Сибирь-Арена
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