Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» призвал открыть станцию метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Во время пресс-конференции после игры с командой «Спартак» Дэвид Немировски рассказал о том, что 26 октября многие игроки опоздали из-за пробок и если бы станция метро была открыта, они могли бы доехать на ней, избегая проблем с движением в городе.
Днем ранее, в Новосибирске прошли сильные дожди, что привело к образованию больших пробок вечером.
Отметим, что строительство станции метро «Спортивная» началось в 2019 году и по плану должно было быть завершено в 2022 году. Однако к весне этого года она была готова только на 75%. В октябре срок сдачи станции метро снова перенесли.