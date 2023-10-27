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Станция все еще закрыта

Главный тренер новосибирского ХК «Сибирь» призвал открыть станцию метро «Спортивная»

27 октября 2023, 01:27
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станция все еще закрыта

Главный тренер ХК «Сибирь» призвал открыть станцию метро «Спортивная»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски призвал открыть станцию метро «Спортивная» в Новосибирске, чтобы спортсмены не опаздывали на раскатку из-за пробок.

Во время пресс-конференции после игры с командой «Спартак» Дэвид Немировски рассказал о том, что 26 октября многие игроки опоздали из-за пробок и если бы станция метро была открыта, они могли бы доехать на ней, избегая проблем с движением в городе.

Днем ранее, в Новосибирске прошли сильные дожди, что привело к образованию больших пробок вечером.

Отметим, что строительство станции метро «Спортивная» началось в 2019 году и по плану должно было быть завершено в 2022 году. Однако к весне этого года она была готова только на 75%. В октябре срок сдачи станции метро снова перенесли.

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#Новосибирск#Пробки#Метро#Строительство#Спортсмены#Хк сибирь#Эмилия Губарева#Спортивная
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