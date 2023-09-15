Конфликт на площади Калинина: подробности вооруженной массовой драки в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В Новосибирске на площади Калинина произошел вооруженный конфликт между двумя мужчинами. По информации, полученной из телеграм-канала «Экстренный НСК», ссора переросла в массовую драку.
Посетители кафе стали свидетелями этой потасовки. Они заметили, что после словесного конфликта, приехали приятели одного из участников и началась массовая драка. Возможно, в результате ссоры, один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов в воздух.
Чтобы предотвратить продолжение избиения пострадавшего, на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. С их помощью толпа была разогнана. Очевидцы сообщили в комментариях, что стрельба в воздух использовалась для заставления нападающих прекратить насилие над человеком.