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О пострадавших официальной информации нет

Конфликт на площади Калинина: подробности вооруженной массовой драки в Новосибирске

15 сентября 2023, 03:49
Фото: 1MI
О пострадавших официальной информации нет

В Новосибирске назвали подробности массовой драки с оружием на площади Калинина

После словесной ссоры на площади Калинина в Новосибирске между двумя мужчинами разразилась массовая драка, в ходе которой один из участников достал оружие и открыл огонь.

В Новосибирске на площади Калинина произошел вооруженный конфликт между двумя мужчинами. По информации, полученной из телеграм-канала «Экстренный НСК», ссора переросла в массовую драку.

Посетители кафе стали свидетелями этой потасовки. Они заметили, что после словесного конфликта, приехали приятели одного из участников и началась массовая драка. Возможно, в результате ссоры, один из участников достал оружие и произвел несколько выстрелов в воздух.

Чтобы предотвратить продолжение избиения пострадавшего, на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. С их помощью толпа была разогнана. Очевидцы сообщили в комментариях, что стрельба в воздух использовалась для заставления нападающих прекратить насилие над человеком.

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