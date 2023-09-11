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Мужчины подрались

Конфликт в троллейбусе: пьяный мужчина накинулся на пассажира в Новосибирске

11 сентября 2023, 02:45
Фото: 1MI
Мужчины подрались

В Новосибирске пьяный пассажир устроил драку в троллейбусе

В Новосибирске мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар пассажиру в троллейбусе.

В Новосибирске вечером 10 сентября один мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на другого пассажира троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина с кепкой вдруг встаёт со своего места и наносит удар парню, который находится в белой рубашке. В ответ пострадавший тоже ударил дебошира в голову.

Участников конфликта удалось разнять благодаря вмешательству другого пассажира. Парень в рубашке посоветовал сопернику не продолжать драку, выразив это не очень приличными словами. О том, как закончился данный конфликт, информации нет.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Драка#Конфликт#Эмилия Губарева
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