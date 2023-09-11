Конфликт в троллейбусе: пьяный мужчина накинулся на пассажира в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:45
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В Новосибирске вечером 10 сентября один мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на другого пассажира троллейбуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирский паблик».
На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина с кепкой вдруг встаёт со своего места и наносит удар парню, который находится в белой рубашке. В ответ пострадавший тоже ударил дебошира в голову.
Участников конфликта удалось разнять благодаря вмешательству другого пассажира. Парень в рубашке посоветовал сопернику не продолжать драку, выразив это не очень приличными словами. О том, как закончился данный конфликт, информации нет.