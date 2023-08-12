Конфликт с мигрантами завершился выстрелами и дракой

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Одному из жителей Новосибирска не понравилось, что мигранты заняли парковочное место у дома строительными материалами. Он хотел парковать свой автомобиль на этом месте и попытался договориться, но словесная перепалка превратилась в драку. Ему на помощь подоспел сосед, у которого с собой оказался травматический пистолет.
На месте были слышны выстрелы, очевидцы вызвали полицию. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, предположительно, в приезжего мужчину выстрелили из травматического пистолета. Выстрел не завершил конфликт, так как вторая сторона достала нож. Один из участников драки с ранением доставлен в больницу.
Три выстрела в голову должнику произвел житель Екатеринбурга в Новосибирске.