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Один из участников конфликта применил травмт, второй достал нож.

Конфликт с мигрантами завершился выстрелами и дракой

12 августа 2023, 06:10
Фото: 1MI
Один из участников конфликта применил травмт, второй достал нож.
Конфликт между мигрантами и жителями Новосибирска произошел на улице Лазарева и завершился стрельбой и вызовом полиции.

Одному из жителей Новосибирска не понравилось, что мигранты заняли парковочное место у дома строительными материалами. Он хотел парковать свой автомобиль на этом месте и попытался договориться, но словесная перепалка превратилась в драку. Ему на помощь подоспел сосед, у которого с собой оказался травматический пистолет.

На месте были слышны выстрелы, очевидцы вызвали полицию. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, предположительно, в приезжего мужчину выстрелили из травматического пистолета. Выстрел не завершил конфликт, так как вторая сторона достала нож. Один из участников драки с ранением доставлен в больницу.

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Три выстрела в голову должнику произвел житель Екатеринбурга в Новосибирске.

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#Ольга Храмушкина#Мигранты#Драка#Выстрелы#Травматический пистолет#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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