Конфликт с мигрантами завершился выстрелами и дракой

Одному из жителей Новосибирска не понравилось, что мигранты заняли парковочное место у дома строительными материалами. Он хотел парковать свой автомобиль на этом месте и попытался договориться, но словесная перепалка превратилась в драку. Ему на помощь подоспел сосед, у которого с собой оказался травматический пистолет.