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Где мигранты чаще совершают преступления в Новосибирске

10 июля 2023, 02:22
Фото: atas.info
Наибольшее число преступлений мигранты совершили в Барабинске
В Новосибирске и его окрестностях мигранты, особенно из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, совершают большое количество преступлений, в основном связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, нарушением миграционного законодательства и незаконной трудовой деятельностью.

В Новосибирске в первом полугодии этого года было зарегистрировано наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах. В Новосибирской области больше всего правонарушений мигранты совершили в Барабинске, Куйбышеве и Каргате. Основные категории преступлений, которые им были приписаны, связаны с незаконным оборотом запрещенных веществ, нарушением миграционного законодательства и против собственности, пишет «РБК Новосибирск».

Согласно данным регионального управления МВД, в первом полугодии в Новосибирскую область приехали 28,2 тысячи граждан Узбекистана, 24,7 тысячи граждан Таджикистана, 11,4 тысячи граждан Кыргызстана. Также в область приехали 9,8 тысячи граждан Казахстана и 2,5 тысячи граждан Азербайджана.

За период с начала года полиция раскрыла 324 преступления, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество правонарушений среди мигрантов в текущем году составляет 2 тысячи, что меньше, чем в прошлом году, но больше, чем годом ранее. Нарушение режима пребывания иностранных граждан, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет являются самыми распространенными видами правонарушений, которые совершают мигранты в этом году.

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#Эмилия Губарева#Мигранты#Преступления#МВД#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
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