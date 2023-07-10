За период с начала года полиция раскрыла 324 преступления, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество правонарушений среди мигрантов в текущем году составляет 2 тысячи, что меньше, чем в прошлом году, но больше, чем годом ранее. Нарушение режима пребывания иностранных граждан, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет являются самыми распространенными видами правонарушений, которые совершают мигранты в этом году.