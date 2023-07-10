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Published Сегодня, 02:22
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В Новосибирске в первом полугодии этого года было зарегистрировано наибольшее количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах. В Новосибирской области больше всего правонарушений мигранты совершили в Барабинске, Куйбышеве и Каргате. Основные категории преступлений, которые им были приписаны, связаны с незаконным оборотом запрещенных веществ, нарушением миграционного законодательства и против собственности, пишет «РБК Новосибирск».
Согласно данным регионального управления МВД, в первом полугодии в Новосибирскую область приехали 28,2 тысячи граждан Узбекистана, 24,7 тысячи граждан Таджикистана, 11,4 тысячи граждан Кыргызстана. Также в область приехали 9,8 тысячи граждан Казахстана и 2,5 тысячи граждан Азербайджана.
За период с начала года полиция раскрыла 324 преступления, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее количество правонарушений среди мигрантов в текущем году составляет 2 тысячи, что меньше, чем в прошлом году, но больше, чем годом ранее. Нарушение режима пребывания иностранных граждан, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет являются самыми распространенными видами правонарушений, которые совершают мигранты в этом году.