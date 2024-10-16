Преступления

Казнить прямо сейчас: новосибирцы обсуждают историю заморенной голодом девочки

Жители Новосибирска не могут прийти в себя от новости о замученной сектантами 10-летней школьнице и продолжают обсуждать произошедшее в соцсетях. Смотрим, что говорят жители Новосибирской области об этой ужасной истории.