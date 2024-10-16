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Преступления

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Октябрь
В Новосибирск с СВО вернулся киллер Труновской ОПГ
В Новосибирск вернулся Дмитрий Буоль, бывший штатный киллер одной из самых известных преступных группировок города — ОПГ «Трунова». Буоль отслужил снайпером в зоне специальной военной операции. Его участие в СВО позволило досрочно выйти на свободу после 14 лет заключения.
16 октября, 13:01
Звезду ТВ из Новосибирской области осудили на 15 лет за двойное убийство
Новосибирский областной суд вынес приговор Анастасии Бояровой, известной по телепередаче на НТВ, об этом сообщает региональная пресс-служба СК РФ.
9 октября, 04:43
Сентябрь
Новосибирца поймали на незаконном отстреле косуль — ему грозит реальный срок
54-летнего мужчину задержали в заказнике Куйбышевского района — его поймали на незаконном отстреле косуль, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
28 сентября, 05:58
Сгубившего школьницу сектанта оставили за решеткой в Новосибирске
Предполагаемого убийцу девочки оставили в новосибирском СИЗО, сообщил областной суд.
9 сентября, 09:22
Август
Раскрыто название села, где полицейские могли спрятать труп девочки 14 лет назад
27 августа, 02:57
Июль
Ущерб от коррупции в Новосибирской области вырос втрое
20 июля, 09:01
Рост организованной преступности в России — стоит ли опасться новосибирцам
В России зафиксировано резкое увеличение числа преступлений, совершенных организованными группами, следует из аналитического отчета МВД за первые пять месяцев 2024 года.
18 июля, 08:40
Дело новосибирской экс-следовательницы закрыли от журналистов
Судебный процесс над бывшей следовательницей полиции сделали закрытым.
9 июля, 12:30
Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском
Трое молодых людей незаконно лишили свободы несовершеннолетнего и заставили отдать им деньги и телефон, следует из сообщения Следственного комитета.
2 июля, 11:04
Июнь
Казнить прямо сейчас: новосибирцы обсуждают историю заморенной голодом девочки
Жители Новосибирска не могут прийти в себя от новости о замученной сектантами 10-летней школьнице и продолжают обсуждать произошедшее в соцсетях. Смотрим, что говорят жители Новосибирской области об этой ужасной истории.
21 июня, 07:38
Забили и заморили голодом маленькую девочку жители Новосибирской области
В одном из сел под Новосибирском местных жителей обвинили в истязаниях и убийстве девочки, следует из сообщения пресс-службы областного Следственного комитета.
20 июня, 05:29
Апрель
Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки
23 апреля, 07:50
Обвиняемого в тяжких преступлениях жителя Северска задержали в Новосибирске
22 апреля, 08:55
Март
Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске
Новосибирские правоохранители раскрыли более 160 преступление на минувшей неделе. Об этом информировали на оперативном совещании, состоявшемся 11 марта 2024 года.
11 марта, 04:03
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
Число преступлений среди мигрантов в Новосибирске достигло максимума в двух районах города.
4 марта, 03:12
Февраль
О портрете типичного преступника из Новосибирска рассказала прокуратура
В прошлом году в Новосибирской области преступления чаще совершали мужчины. Прокуратура составила портрет типичного преступника.
23 февраля, 07:58
Назван самый криминальный район Новосибирска
8 февраля, 09:22
Январь
Более 530 преступлений было совершено в Новосибирской области за неделю
За прошедшую неделю на территории Новосибирской области было зарегистрировано 539 преступлений, как сообщил глава МВД по НСО Андрей Кульков во время оперативного совещания в правительстве.
29 января, 09:43
В Новосибирской области СК возбудил больше 2,2 тысячи уголовных дел в 2023 году
В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях и по итогам возбудили больше 2,2 тысячи уголовных дел.
25 января, 08:40
Полиция раскрыла количество преступлений в Новосибирске за 2023 год
2 января, 08:32

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