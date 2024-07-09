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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Суд продолжается

Дело новосибирской экс-следовательницы закрыли от журналистов

9 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Суд продолжается
Судебный процесс над бывшей следовательницей полиции сделали закрытым.

Судебный процесс, который проходит над бывшей сотрудницей МВД Екатерины Корсаковой, сделали в закрытом режиме. Журналистов на слушание не пустят.

Следовательница подозревается в присвоении денег, пользуясь служебным положением, а также превышении полномочий. Предполагается, что Корсакова могла во время службы похитить деньги в разных валютах и рублях.

В деле фигурируют такие суммы, как €26,1 тыс., $41,7 тыс., 478 тыс. руб. и 508 юаней. Деньги Корсакова якобы присвоила в рамках уголовного дела, которое она курировала в 2021 году. На следующий год она уже уволилась. Свою вину она отрицает. Ее дело рассмотрит суд.

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