Дело новосибирской экс-следовательницы закрыли от журналистов

В деле фигурируют такие суммы, как €26,1 тыс., $41,7 тыс., 478 тыс. руб. и 508 юаней. Деньги Корсакова якобы присвоила в рамках уголовного дела, которое она курировала в 2021 году. На следующий год она уже уволилась. Свою вину она отрицает. Ее дело рассмотрит суд.