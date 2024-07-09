Дело новосибирской экс-следовательницы закрыли от журналистов

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Судебный процесс, который проходит над бывшей сотрудницей МВД Екатерины Корсаковой, сделали в закрытом режиме. Журналистов на слушание не пустят.
Следовательница подозревается в присвоении денег, пользуясь служебным положением, а также превышении полномочий. Предполагается, что Корсакова могла во время службы похитить деньги в разных валютах и рублях.
В деле фигурируют такие суммы, как €26,1 тыс., $41,7 тыс., 478 тыс. руб. и 508 юаней. Деньги Корсакова якобы присвоила в рамках уголовного дела, которое она курировала в 2021 году. На следующий год она уже уволилась. Свою вину она отрицает. Ее дело рассмотрит суд.