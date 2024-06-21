atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Происшествие поразило новосибирцев

Казнить прямо сейчас: новосибирцы обсуждают историю заморенной голодом девочки

21 июня 2024, 07:38
Фото: Следственный комитет Новосибирской области
Происшествие поразило новосибирцев
Жители Новосибирска не могут прийти в себя от новости о замученной сектантами 10-летней школьнице и продолжают обсуждать произошедшее в соцсетях. Смотрим, что говорят жители Новосибирской области об этой ужасной истории.

Жители Новосибирской области не могут прийти в себя от новости о 10-летней девочке, замученной сектантами. Напомним, умершую школьницу из села Каменка собственная мать оставила на попечение у сектантов Анны и Олега Голдиных.

Сейчас подробности повергшей в ужас новосибирцев истории устанавливают компетентные органы, а пользователи соцсетей продолжают обсуждать имеющуюся на данный момент информацию.

Валерия Карпова утверждает, что знакома с историей не понаслышке. Она уверяет, что отец умершей девочки умер примерно полтора года назад.

«Что семья неблагополучная не скажу, дети в школу ходили чистые, опрятные, девочка училась хорошо…а что случилось, и почему мать оставила ребенка с другими, не скажу — но это не люди…известно что ребенка рвало темной кровью, была остановка сердца, врачи не спасли…а этих двух на пожизненное нужно», — эмоционально написала женщина.

Многие комментаторы винят в произошедшем не только супругов-сектантов, но и мать девочки.

«Одно только непонятно, сейчас у всех есть телефоны, почему она маме не позвонила, забрали [телефон]? А почему мама не заволновалась? Как бы не с её согласия это было» — написала Мария Гордиенко.

Но несмотря на то, что в поведении матери девочки достаточно много странного (например, в школьном чате она уверяла, что ребенок отравился конфетами), следствие настояло на аресте пока только одного Олега Голдина.

Жители области недовольны медленным, по их мнению, ходом дела.

Алексей Соколов пишет: «Следствие само что ли гадает на кофейной гуще — морили голодом или нет? А экспертизы уже под запретом и являются происками дьявола? Что за средневековье?»

Многие граждане предлагают не дожидаться выводов следствия, а прямо сейчас казнить сектантов, не стесняясь в выборе формы лишения жизни людей, которым пока даже не предъявлено обвинение.

Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку
Узнать подробнее
Читайте также:
Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в Новосибирске Облаву на мигрантов-нелегалов устроили на складах Толмачево под Новосибирском Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Дети#Расследование#Жители#Преступления#Сектанты
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21