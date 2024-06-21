Казнить прямо сейчас: новосибирцы обсуждают историю заморенной голодом девочки

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Жители Новосибирской области не могут прийти в себя от новости о 10-летней девочке, замученной сектантами. Напомним, умершую школьницу из села Каменка собственная мать оставила на попечение у сектантов Анны и Олега Голдиных.
Сейчас подробности повергшей в ужас новосибирцев истории устанавливают компетентные органы, а пользователи соцсетей продолжают обсуждать имеющуюся на данный момент информацию.
Валерия Карпова утверждает, что знакома с историей не понаслышке. Она уверяет, что отец умершей девочки умер примерно полтора года назад.
«Что семья неблагополучная не скажу, дети в школу ходили чистые, опрятные, девочка училась хорошо…а что случилось, и почему мать оставила ребенка с другими, не скажу — но это не люди…известно что ребенка рвало темной кровью, была остановка сердца, врачи не спасли…а этих двух на пожизненное нужно», — эмоционально написала женщина.
Многие комментаторы винят в произошедшем не только супругов-сектантов, но и мать девочки.
«Одно только непонятно, сейчас у всех есть телефоны, почему она маме не позвонила, забрали [телефон]? А почему мама не заволновалась? Как бы не с её согласия это было» — написала Мария Гордиенко.
Но несмотря на то, что в поведении матери девочки достаточно много странного (например, в школьном чате она уверяла, что ребенок отравился конфетами), следствие настояло на аресте пока только одного Олега Голдина.
Жители области недовольны медленным, по их мнению, ходом дела.
Алексей Соколов пишет: «Следствие само что ли гадает на кофейной гуще — морили голодом или нет? А экспертизы уже под запретом и являются происками дьявола? Что за средневековье?»
Многие граждане предлагают не дожидаться выводов следствия, а прямо сейчас казнить сектантов, не стесняясь в выборе формы лишения жизни людей, которым пока даже не предъявлено обвинение.