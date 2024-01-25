В Новосибирской области СК возбудил больше 2,2 тысячи уголовных дел в 2023 году

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:43
В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях и по итогам возбудили больше 2,2 тысячи уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева по итогам встречи с главой регионального СК Евгением Долгалевым.
Государству возмещен ущерб на 1,8 млрд рублей по экономическим преступлениям и связанным с уклонением от уплаты налогов.
197 уголовных дел возбудили по хищениям, нецелевым расходованиям бюджетных средств, должностным и коррупционным преступлениям.