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В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях

В Новосибирской области СК возбудил больше 2,2 тысячи уголовных дел в 2023 году

25 января 2024, 08:40
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях

В Новосибирской области возбудили больше 2,2 тысячи уголовных дел в 2023 году

В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях и по итогам возбудили больше 2,2 тысячи уголовных дел.

В Новосибирской области в 2023 году следователи рассмотрели 14,4 сообщений о преступлениях и по итогам возбудили больше 2,2 тысячи уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в СФО Анатолия Серышева по итогам встречи с главой регионального СК Евгением Долгалевым.

Государству возмещен ущерб на 1,8 млрд рублей по экономическим преступлениям и связанным с уклонением от уплаты налогов.

197 уголовных дел возбудили по хищениям, нецелевым расходованиям бюджетных средств, должностным и коррупционным преступлениям.

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