Свердловчанин три раза выстрелил в голову должнику из Новосибирска

После убийства уралец выбросил пистолет и одежду со следами крови и пороха. Однако это не помогло ему уйти от наказания. Выяснилось, что оружие было приобретено незаконно, поэтому по совокупности мужчина проведет девять лет и один месяц в колонии строгого режима.