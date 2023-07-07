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Свердловчанин три раза выстрелил в голову должнику из Новосибирска

7 июля 2023, 06:49
Фото: 1MI
Свердловчанин признан виновным в убийстве

В Новосибирске жителя Свердловска осудили за жестокое убийство должника

В Новосибирске осудили жителя Свердловской области. Он признан виновным в преднамеренном убийстве знакомого.
«Собранные следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему жителю Свердловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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В октябре прошлого года во дворе жилого дома в Первомайском районе был обнаружен мертвый мужчина с огнестрельными ранениями в голову. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители в короткий срок нашли осужденного.

Оказалось, что погибший сибиряк был должен свердловчанину крупную сумму денег, но так и не счел нужным ее вернуть. Разозлившись на должника, мужчина пригласил его на встречу, где и выстрелил из пистолета с близкого расстояния.

После убийства уралец выбросил пистолет и одежду со следами крови и пороха. Однако это не помогло ему уйти от наказания. Выяснилось, что оружие было приобретено незаконно, поэтому по совокупности мужчина проведет девять лет и один месяц в колонии строгого режима.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Приговор#Убийство
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