Стрелка у кафе «ХашЛаваш» посадили в камеру до июля

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
«Постановлением от 13 июня 2022 года в отношении Васильева Даниила Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 28 суток, то есть до 09 июля 2023 года», — указано на сайте Бердского городского суда.
По версии следствия, вечером 8 апреля мужчина выстрелил в голову своему обидчику возле кафе «ХашЛаваш». Бердчанин думал, что жертва мертва, однако медики смогли спасти раненого, своевременно прибыв на место.