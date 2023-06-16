atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Изображение материала

Стрелка у кафе «ХашЛаваш» посадили в камеру до июля

16 июня 2023, 09:02
Фото: 1MI
Бердчанин пробудет в СИЗО почти месяц

Бердский стрелок у кафе «ХашЛаваш» останется в СИЗО до июля

Подозреваемый в стрельбе у кафе «ХашЛаваш» бердчанин заключен под стражу. Он пробудет там почти месяц.
«Постановлением от 13 июня 2022 года в отношении Васильева Даниила Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 28 суток, то есть до 09 июля 2023 года», — указано на сайте Бердского городского суда.
Буйному новосибирцу, стрелявшему в людей из ружья, дали три года колонии
Узнать подробнее

По версии следствия, вечером 8 апреля мужчина выстрелил в голову своему обидчику возле кафе «ХашЛаваш». Бердчанин думал, что жертва мертва, однако медики смогли спасти раненого, своевременно прибыв на место.

Искитимец зарезал обидчика в День Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
Судимый новосибирец споткнулся на рюмке водки и прибил сожительницу
#Бердск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Арест#Стрельба#Покушение на убийство
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41