Буйному новосибирцу, стрелявшему в людей из ружья, дали три года колонии

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Published Сегодня, 10:02
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«Постановлен приговор по уголовному делу в отношении Будаева В.В. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (3 преступления), ч.1 ст. 222 УК РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Будаеву В.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - указано на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.
Инцидент произошел в конце августа 2021 года. Пьяный мужчина стрелял по людям из окна квартиры на шестнадцатом этаже дома по улице Лебедянского. Тогда пулю из ружья получили пять прохожих, которых срочно доставили в больницу.
Позже следствие предъявило новосибирцу обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия и связанном с насилием, а также причинение вреда здоровью и незаконном хранении оружия и боеприпасов.