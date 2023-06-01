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Буйному новосибирцу, стрелявшему в людей из ружья, дали три года колонии

1 июня 2023, 10:02
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Хулиган получил 3,5 года колонии

Новосибирец, стрелявший по соседям, проведет в колонии 3,5 года

В Новосибирске вынесли приговор хулигану, стрелявшему в людей из ружья в Заельцовском районе. Тогда было ранено пять человек.
«Постановлен приговор по уголовному делу в отношении Будаева В.В. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (3 преступления), ч.1 ст. 222 УК РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Будаеву В.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - указано на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.
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Инцидент произошел в конце августа 2021 года. Пьяный мужчина стрелял по людям из окна квартиры на шестнадцатом этаже дома по улице Лебедянского. Тогда пулю из ружья получили пять прохожих, которых срочно доставили в больницу. 

Позже следствие предъявило новосибирцу обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия и связанном с насилием, а также причинение вреда здоровью и незаконном хранении оружия и боеприпасов. 

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Стрельба#Хулиганы#Суд
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