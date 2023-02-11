В Первомайском районе Новосибирска мужчина с ружьем и собакой напугал детей

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Инцидент произошел 10 февраля в вечернее время в Первомайском районе города. По словам автора поста, две школьницы шли из учебного заведения по тропинке. В метрах 5-10 они увидели мужчину с ружьем и собакой.
«Дочь говорит он их увидел и за ними побежал. Они убежали, спрятались за гаражом, мужчина их потерял и пошёл в другую сторону. Чуть позже шли мальчишки-одноклассники, тоже видели этого мужчину там же», — рассказал автор поста.
Дети рассказали, что мужчина погнался и за мальчишками. Они убежали, попутно тормозя машины, но никто не остановился. Школьники встретили патрульный автомобиль, но поймать мужчину уже не удалось, так как он скрылся.
В ГУ МВД по региону Atas.info сообщили, что в полицию сообщение об этом не поступало. Однако проверка информации уже начата.
Напомним, что ранее неизвестный мужчина напугал жителей Академгородка.