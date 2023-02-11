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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Первомайском районе Новосибирска мужчина с ружьем и собакой напугал детей

11 февраля 2023, 11:25
Фото: ВК/Моя Первомайка
Дети успели сфотографировать странного мужчину
По Первомайскому району Новосибирска шел мужчина: в его руках было ружье, а за ним бежала собака, что очень напугало детей. Об этом рассказали в ВК-группе «Моя Первомайка».

Инцидент произошел 10 февраля в вечернее время в Первомайском районе города. По словам автора поста, две школьницы шли из учебного заведения по тропинке. В метрах 5-10 они увидели мужчину с ружьем и собакой.

«Дочь говорит он их увидел и за ними побежал. Они убежали, спрятались за гаражом, мужчина их потерял и пошёл в другую сторону. Чуть позже шли мальчишки-одноклассники, тоже видели этого мужчину там же», — рассказал автор поста.

Дети рассказали, что мужчина погнался и за мальчишками. Они убежали, попутно тормозя машины, но никто не остановился. Школьники встретили патрульный автомобиль, но поймать мужчину уже не удалось, так как он скрылся.

В ГУ МВД по региону Atas.info сообщили, что в полицию сообщение об этом не поступало. Однако проверка информации уже начата.

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Напомним, что ранее неизвестный мужчина напугал жителей Академгородка. 

#Дети#Оружие#Животные#Полиция#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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