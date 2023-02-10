«Танцует. Облизывает нож»: в Академгородке бродит «маньяк», пугающий новосибирцев

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сообщения о странном мужчине начали пересылать в Telegram-чаты Советского района. По словам местных жителей, в новосибирском Академгородке бродит мужчина с ножом, вероятно, под наркотическим опьянениям.
— Пристаёт к людям, просит денег, танцует, достаёт нож и облизывает его, говорится в чатах.
На вид незнакомцу 25-30 лет. Из одежды на нем шапка с логотипом ХК «Сибирь» и темная куртка с ремнем.
Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД региона, к ним никаких заявлений о невменяемом мужчине не поступало. Однако проверка информации уже начата. К месту предполагаемого нахождения новосибирца выехали сотрудники полиции.