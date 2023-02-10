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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

«Танцует. Облизывает нож»: в Академгородке бродит «маньяк», пугающий новосибирцев

10 февраля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Мужчина якобы ходит с ножом и странно себя ведет

В Новосибирске полиция проверяет сообщение о маньяке с ножом из Академгородка

Полиция начала проверку сообщений о «маньяке», которого заметили в районе Академгородка.

Сообщения о странном мужчине начали пересылать в Telegram-чаты Советского района. По словам местных жителей, в новосибирском Академгородке бродит мужчина с ножом, вероятно, под наркотическим опьянениям.

— Пристаёт к людям, просит денег, танцует, достаёт нож и облизывает его, говорится в чатах.

На вид незнакомцу 25-30 лет. Из одежды на нем шапка с логотипом ХК «Сибирь» и темная куртка с ремнем.

Как уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД региона, к ним никаких заявлений о невменяемом мужчине не поступало. Однако проверка информации уже начата. К месту предполагаемого нахождения новосибирца выехали сотрудники полиции.

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#Полиция#Нож#Общество#Город#Академгородок#Новосибирск#Эмилия Губарева
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