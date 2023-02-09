Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В мессенджерах горожане рассылают сообщение о неизвестном мужчине, который пугает жителей микрорайона ОбьГЭС.
Из публикации следует, что неизвестный пристает с ножом к женщинам ночью, а на вид ему около 40 лет. Это сообщение разлетелось и по школьным чатам.
«На ОбьГЭС ходит мужчина, хватает девочек, пытается затащить в машину. Заявления в полицию написаны, его ищут. Берегите детей!» — пересылают СМС родители.
Однако особо бдительные сибиряки заметили подвох: качество прикрепляемого кадра похоже на фото из паспорта.
«Создается впечатление, что это вброс…», - сетуют комментаторы.
В ГУ МВД по региону информацию не подтвердили и не опровергли. Полиция проверяет сообщения, которые рассылают в соцсетях.
Напомним, что ранее жители Новосибирска начали массово делать рассылку фейка, в котором медведь в регионе якобы растерзал женщину. В сообщениях имеются и ужасающие фотографии.