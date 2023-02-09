atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Новосибирцы боятся маньяка на ОбьГЭС, который угрожает ножом женщинам

9 февраля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Полиция проверит данную рассылку

Полиция проверяет информацию о маньяке на ОбьГЭС в Новосибирске

В микрорайоне ОбьГЭС новосибирцы опасаются маньяка, который «пугает девочек и пытается затащить их в машину». Данное сообщение может оказаться фейком, пока информацию проверяют в полиции.

В мессенджерах горожане рассылают сообщение о неизвестном мужчине, который пугает жителей микрорайона ОбьГЭС.

Из публикации следует, что неизвестный пристает с ножом к женщинам ночью, а на вид ему около 40 лет. Это сообщение разлетелось и по школьным чатам.

«На ОбьГЭС ходит мужчина, хватает девочек, пытается затащить в машину. Заявления в полицию написаны, его ищут. Берегите детей!» — пересылают СМС родители.

Однако особо бдительные сибиряки заметили подвох: качество прикрепляемого кадра похоже на фото из паспорта.

«Создается впечатление, что это вброс…», - сетуют комментаторы.

В ГУ МВД по региону информацию не подтвердили и не опровергли. Полиция проверяет сообщения, которые рассылают в соцсетях.

Новосибирцы рассылают фейки в WhatsApp с растерзанной медведем девушкой
Узнать подробнее

Напомним, что ранее жители Новосибирска начали массово делать рассылку фейка, в котором медведь в регионе якобы растерзал женщину. В сообщениях имеются и ужасающие фотографии. 

#Эмилия Губарева#Маньяк#Фейки#ОбьГЭС#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам
Сегодня, 03:54
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной
Сегодня, 05:07