Боевой новосибирский дед хранил дома кустарный огнестрел и патроны

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
«Установлено, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом», — цитируют «Известия» ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе обыска у семидесятитрехлетнего мужчины обнаружили семьдесят патронов, а также две банки с бездымным порохом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ.
Боевой пенсионер уже признал свою вину. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.