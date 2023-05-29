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Боевой новосибирский дед хранил дома кустарный огнестрел и патроны

29 мая 2023, 07:12

В Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал с боеприпасами и кустарное оружие

У жителя Новосибирской области изъяли незаконно хранившееся оружие. В ходе обыска был обнаружен и боевой арсенал.
«Установлено, что мужчина незаконно хранил незарегистрированное огнестрельное оружие с признаками переделки кустарным способом», — цитируют «Известия» ГУ МВД по Новосибирской области.

В ходе обыска у семидесятитрехлетнего мужчины обнаружили семьдесят патронов, а также две банки с бездымным порохом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ.

Боевой пенсионер уже признал свою вину. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Оружие#Пенсионер#Полиция#Следственный комитет
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