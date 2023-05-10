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Искитимец зарезал обидчика в День Победы

10 мая 2023, 12:57
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Искитимец зарезал обидчика из-за пустяка

Жителя Искитима задержали за поножовщину

В Искитиме задержали мужчину. Он подозревается в гибели своего знакомого.
«Задержанный мужчина подозревается в убийстве. Погибшему был нанесен сильный удар ножом в грудную клетку» - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

По версии следствия, вечером 9 мая мужчины поссорились в подъезде. Один из них выхватил нож и ударил им обидчика, в результате чего мужчина скончался на месте. Позже подозреваемый был задержан.

Следователи уже изъяли нож, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемому в поножовщине грозит заключение под стражу.

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#Происшествия#Искитим#Александр Ляхов#Следком#Следственный комитет#Убийство#Нож
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