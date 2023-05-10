Искитимец зарезал обидчика в День Победы

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«Задержанный мужчина подозревается в убийстве. Погибшему был нанесен сильный удар ножом в грудную клетку» - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
По версии следствия, вечером 9 мая мужчины поссорились в подъезде. Один из них выхватил нож и ударил им обидчика, в результате чего мужчина скончался на месте. Позже подозреваемый был задержан.
Следователи уже изъяли нож, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемому в поножовщине грозит заключение под стражу.