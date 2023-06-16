atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Изображение материала

Судимый новосибирец споткнулся на рюмке водки и прибил сожительницу

16 июня 2023, 06:40
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчина забил сожительницу водочной бутылкой

В Новосибирске мужчина забил сожительницу бутылкой водки

В Новосибирске закончено расследование бытового убийства в Ленинском районе. Обвиняемый разозлился на свою сожительницу и забил ее до смерти.
«Мужчина был ранее судим, освободился пять лет назад. В день убийства он выпивал со своей сожительницей. После застолья он пошел спать и споткнулся на рюмке, из-за чего пришел в сильную ярость», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Новосибирец двумя ударами прирезал мать возлюбленной
Узнать подробнее

Нигде не работающий мужчина несколько дней беспробудно пил. Накануне убийства он ненадолго вышел из запоя, но тяга к «зеленому змию» победила. Обидевшись на неубранную рюмку, сибиряк схватил початую бутылку водки и начал яростно избивать сожительницу, отчего та скончалась от многочисленных травм.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На Кавказской во время пожара нашли труп
Узнать подробнее
Читайте также:
Безработный сибиряк получил шесть лет за «минирование» полиции
#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Убийство#Следственный комитет#Алкоголизм#Алкогольное опьянение
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Вчера, 10:26
В Новосибирске управляющая компания высказалась о «рейдерском захвате» дома на Фрунзе
Сегодня, 03:15
Показухой назвали рейд полиции на улице Хилокской местные жители
Сегодня, 03:54
Последний молебен: о чем просили военные у мощей Георгия Победоносца в Новосибирске
Сегодня, 04:20
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Вчера, 09:14
Депутатов из Новосибирска Пирогову и Бойко* могут лишить мандатов из-за декларации
Сегодня, 01:41