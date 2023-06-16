Судимый новосибирец споткнулся на рюмке водки и прибил сожительницу

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
«Мужчина был ранее судим, освободился пять лет назад. В день убийства он выпивал со своей сожительницей. После застолья он пошел спать и споткнулся на рюмке, из-за чего пришел в сильную ярость», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Нигде не работающий мужчина несколько дней беспробудно пил. Накануне убийства он ненадолго вышел из запоя, но тяга к «зеленому змию» победила. Обидевшись на неубранную рюмку, сибиряк схватил початую бутылку водки и начал яростно избивать сожительницу, отчего та скончалась от многочисленных травм.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.