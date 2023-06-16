Судимый новосибирец споткнулся на рюмке водки и прибил сожительницу

Нигде не работающий мужчина несколько дней беспробудно пил. Накануне убийства он ненадолго вышел из запоя, но тяга к «зеленому змию» победила. Обидевшись на неубранную рюмку, сибиряк схватил початую бутылку водки и начал яростно избивать сожительницу, отчего та скончалась от многочисленных травм.