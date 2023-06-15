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На Кавказской во время пожара нашли труп

15 июня 2023, 07:23
Фото: 1MI
В Новосибирске загорелся частный дом

В Новосибирске во время пожара нашли труп мужчины

В Ленинском районе Новосибирска во время тушения пожара нашли труп. Он может принадлежать мужчине.
«В Ленинском районе вспыхнул частный дом. Обнаружен обгоревший труп», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
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Пожар вспыхнул в частном доме на улице Кавказской, 29. Сообщается, что вспыхнули надворные постройки и есть угроза обрушения дома из-за взрыва газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

На данный момент подробностей по обнаружению трупа нет. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в СУ СКР по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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