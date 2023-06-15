На Кавказской во время пожара нашли труп

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«В Ленинском районе вспыхнул частный дом. Обнаружен обгоревший труп», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Пожар вспыхнул в частном доме на улице Кавказской, 29. Сообщается, что вспыхнули надворные постройки и есть угроза обрушения дома из-за взрыва газового баллона. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
На данный момент подробностей по обнаружению трупа нет. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в СУ СКР по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.