В Мошковском районе трое гостей сгорели на пожаре

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Пожар вспыхнул на втором этаже в частном доме. После тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Они могли находиться в гостях», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. В настоящий момент не выдвигается предварительных версий гибели людей, однако возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.