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В Мошковском районе трое гостей сгорели на пожаре

13 июня 2023, 08:14
Фото: СУ СКР по НСО
Расследование уголовного дела продолжается

В Новосибирской области трое гостей сгорели на пожаре в частном доме

В Мошковском районе в ночь на 13 июня произошла трагедия. После пожара в частном доме были обнаружены останки троих человек.
«Пожар вспыхнул на втором этаже в частном доме. После тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины. Они могли находиться в гостях», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. В настоящий момент не выдвигается предварительных версий гибели людей, однако возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#Гибель#Следствие#Следственный комитет
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