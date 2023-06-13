В Мошковском районе трое гостей сгорели на пожаре

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы. В настоящий момент не выдвигается предварительных версий гибели людей, однако возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.