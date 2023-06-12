Убежала на маникюр: няню будут судить за гибель 2 детей при пожаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Напомним, что трагедия произошла в декабре 2022 года. Подсудимая находится под защитой адвокатов и отказывается выходить на связь с журналистами.
По данным судебной системы Фемиды, женщина уехала на долгое время делать маникюр, позволив маленьким детям оставаться без присмотра, а их мать также отсутствовала дома. Тем временем в квартире начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, малыши уже погибли от отравления углекислым газом.
Суд обвиняет няню по двум статьям — за причинение смерти двух человек по неосторожности и за оставление малолетних без помощи. Заседание суда запланировано на 15 июня.