Убежала на маникюр: няню будут судить за гибель 2 детей при пожаре в Новосибирске

По данным судебной системы Фемиды, женщина уехала на долгое время делать маникюр, позволив маленьким детям оставаться без присмотра, а их мать также отсутствовала дома. Тем временем в квартире начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, малыши уже погибли от отравления углекислым газом.