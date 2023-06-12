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Убежала на маникюр: няню будут судить за гибель 2 детей при пожаре в Новосибирске

12 июня 2023, 03:24
Фото: 1MI
Няня делала маникюр, а дети погибли во время пожара

В Новосибирске начнут судить няню за гибель 2 детей при пожаре

В Новосибирске скоро состоится судебное разбирательство по делу няни, которую обвиняют в гибели двух маленьких детей из-за пожара.

Напомним, что трагедия произошла в декабре 2022 года. Подсудимая находится под защитой адвокатов и отказывается выходить на связь с журналистами.

По данным судебной системы Фемиды, женщина уехала на долгое время делать маникюр, позволив маленьким детям оставаться без присмотра, а их мать также отсутствовала дома. Тем временем в квартире начался пожар. Когда спасатели прибыли на место ЧП, малыши уже погибли от отравления углекислым газом.

Суд обвиняет няню по двум статьям — за причинение смерти двух человек по неосторожности и за оставление малолетних без помощи. Заседание суда запланировано на 15 июня.

Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске
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