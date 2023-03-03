Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске

По версии СУ СКР Новосибирской области, 24-летняя мама оставила малышей на няню, а сама ушла на работу. Вечером девушка позвонила родительнице и предупредила ее, что уходит на маникюр. Вместо того, чтобы приехать к детям, женщина легла спать.