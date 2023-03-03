Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Напомним, трагедия произошла вечером 20 декабря 2022 года в Первомайском районе. В одной из квартир дома вспыхнул пожар, прибывшие огнеборцы вынесли бездыханные тела двух маленьких детей. Оказалось, они были в этот злополучный момент дома одни.
По версии СУ СКР Новосибирской области, 24-летняя мама оставила малышей на няню, а сама ушла на работу. Вечером девушка позвонила родительнице и предупредила ее, что уходит на маникюр. Вместо того, чтобы приехать к детям, женщина легла спать.
«Женщина не проявляла заботу о детях, не занималась их воспитанием. Регулярно оставляла малышей на малознакомых людей в арендованных квартирах с антисанитарными условиями, плохо кормила. Все эти факторы отчасти привели к трагическим последствиям – гибели двух ее детей на пожаре», - уточнила пресс-служба Следственного комитета региона.
Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение в отношении мамы погибших детей. Дело передали в Первомайский районный суд.