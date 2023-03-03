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Published Сегодня, 06:08

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Updated Сегодня, 06:11

Мать спала, а няня делала маникюр: их осудят за гибель детей на пожаре в Новосибирске

3 марта 2023, 06:08
Фото: 1MI
В Новосибирске будут судить мать погибших детей на пожаре

В Новосибирске будут судить мать за гибель двух детей на пожаре

Дело против матери, из-за бездействия которой на пожаре погибли дети, передали в суд в Новосибирске. Также под следствием находится няня, бросившая малышей ради маникюра.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 декабря 2022 года в Первомайском районе. В одной из квартир дома вспыхнул пожар, прибывшие огнеборцы вынесли бездыханные тела двух маленьких детей. Оказалось, они были в этот злополучный момент дома одни.

По версии СУ СКР Новосибирской области, 24-летняя мама оставила малышей на няню, а сама ушла на работу. Вечером девушка позвонила родительнице и предупредила ее, что уходит на маникюр. Вместо того, чтобы приехать к детям, женщина легла спать.



Очевидцы раскрыли подробности гибели двух детей на пожаре в Новосибирске
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«Женщина не проявляла заботу о детях, не занималась их воспитанием. Регулярно оставляла малышей на малознакомых людей в арендованных квартирах с антисанитарными условиями, плохо кормила. Все эти факторы отчасти привели к трагическим последствиям – гибели двух ее детей на пожаре», - уточнила пресс-служба Следственного комитета региона.

Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение в отношении мамы погибших детей. Дело передали в Первомайский районный суд.

#Алина Шефер#Дети#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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