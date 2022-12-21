Очевидцы раскрыли подробности гибели двух детей на пожаре в Новосибирске

Двое детей в возрасте 2 и 3 лет погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска 20 декабря. Очевидцы рассказали Atas.info, как это произошло, и кто не уследил за ними в тот трагический день.

«Родителей малышей дома в тот день не было, они оставили их с няней. Но она, получается, не доглядела. Говорят, что отлучилась куда-то ненадолго. Пока дети были одни из их окна начал валить густой дым. Люди сразу бросились помогать, вызвали пожарных, но шансов на спасение не было», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной. В ГУ МЧС Новосибирской области предположили, что в квартире могла загореться одежда или что-то из мебели. Точную причину пожара ещё устанавливают. На место они прибыли оперативно. Этот факт подтверждают и соседи семьи. Детей вынесли на улицу без сознания. Их пытались реанимировать, но тщетно. «Детки успели надышаться угарным газом и из-за этого погибли. Видимо, об этой трагедии сразу сообщили их родителям, приехал отец. Он был раздавлен. Пытался кому-то позвонить, наверное, супруге или няне. О ней, кстати, до сих пор ничего не слышно», - сообщили сибиряки. По факту данной трагедии начали проверку правоохранители и детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. В Новосибирске два малыша погибли от удушья при пожаре в квартире Узнать подробнее