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Очевидцы раскрыли подробности гибели двух детей на пожаре в Новосибирске

Сегодня, 02:20
Фото: 1MI
Двое детей в возрасте 2 и 3 лет погибли при пожаре в Новосибирске
Двое детей в возрасте 2 и 3 лет погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска 20 декабря. Очевидцы рассказали Atas.info, как это произошло, и кто не уследил за ними в тот трагический день.
«Родителей малышей дома в тот день не было, они оставили их с няней. Но она, получается, не доглядела. Говорят, что отлучилась куда-то ненадолго. Пока дети были одни из их окна начал валить густой дым. Люди сразу бросились помогать, вызвали пожарных, но шансов на спасение не было», - рассказала Atas.info одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной.

В ГУ МЧС Новосибирской области предположили, что в квартире могла загореться одежда или что-то из мебели. Точную причину пожара ещё устанавливают.

На место они прибыли оперативно. Этот факт подтверждают и соседи семьи. Детей вынесли на улицу без сознания. Их пытались реанимировать, но тщетно.

«Детки успели надышаться угарным газом и из-за этого погибли. Видимо, об этой трагедии сразу сообщили их родителям, приехал отец. Он был раздавлен. Пытался кому-то позвонить, наверное, супруге или няне. О ней, кстати, до сих пор ничего не слышно», - сообщили сибиряки.

По факту данной трагедии начали проверку правоохранители и детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

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#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Алина Шефер
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