Няня и мама под следствием: открыто новое дело из-за гибели малышей в Новосибирске

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года на улице Звездной в Новосибирске. В квартире произошел пожар, оттуда вынесли тела двух малышей. Позже выяснилось, что в этот день за ними присматривала няня, но в какой-то момент она ушла в салон красоты, оставив их одних. В отношении девушка также возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности.