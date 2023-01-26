Няня и мама под следствием: открыто новое дело из-за гибели малышей в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Как сообщили следователи, по новому делу молодую мать подозревают в ненадлежащем воспитании детей. Предполагается, что женщина виновата в трагедии даже больше, чем няня.
«Женщина оставляла детей с малознакомыми людьми не впервые. Они жили в арендованных квартирах, в плохих условиях. В тот день она знала, что няня ушла и малыши остались одни в квартире», - уточнила пресс-секретарь Следкома региона Елена Коновалова.
Стало известно, что услугами няни семья пользовалась с сентября 2020 года. То есть, буквально с их рождения – одному малышу было 2 года, другому 3.
Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года на улице Звездной в Новосибирске. В квартире произошел пожар, оттуда вынесли тела двух малышей. Позже выяснилось, что в этот день за ними присматривала няня, но в какой-то момент она ушла в салон красоты, оставив их одних. В отношении девушка также возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности.