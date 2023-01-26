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Published Сегодня, 04:36

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Няня и мама под следствием: открыто новое дело из-за гибели малышей в Новосибирске

26 января 2023, 04:36
Фото: 1MI
Новое дело против матери погибших детей в пожаре в Новосибирске

В Новосибирске завели второе дело на мать погибших на пожаре малышей

Новосибирский СК возбудил второе дело против матери двух детей, которые погибли при пожаре. Также под следствием находится их 19-летняя няня, которая сбежала от малышей на маникюр.

Как сообщили следователи, по новому делу молодую мать подозревают в ненадлежащем воспитании детей. Предполагается, что женщина виновата в трагедии даже больше, чем няня.

«Женщина оставляла детей с малознакомыми людьми не впервые. Они жили в арендованных квартирах, в плохих условиях. В тот день она знала, что няня ушла и малыши остались одни в квартире», - уточнила пресс-секретарь Следкома региона Елена Коновалова.

Стало известно, что услугами няни семья пользовалась с сентября 2020 года. То есть, буквально с их рождения – одному малышу было 2 года, другому 3.

В Новосибирске возбудили дело против матери погибших на пожаре малышей
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Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года на улице Звездной в Новосибирске. В квартире произошел пожар, оттуда вынесли тела двух малышей. Позже выяснилось, что в этот день за ними присматривала няня, но в какой-то момент она ушла в салон красоты, оставив их одних. В отношении девушка также возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В Новосибирске два малыша погибли от удушья при пожаре в квартире
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#Алина Шефер#Погиб#Дети#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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