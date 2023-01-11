В Новосибирске возбудили дело против матери погибших на пожаре малышей

Как объяснили полицейские, есть предположение, что мать знала о том, что дети остались без присмотра и ничего не предприняла. В деле её статус переквалифицировали с потерпевшей на подозреваемую.
«За двумя детьми 3 лет и 1 года приглядывала няня, в какой-то момент она ушла и оставила их дома одних. При этом предупредила их маму об отъезде, а она не стала возвращаться домой, как стало известно в ходе следствия. В квартире произошел пожар, и малыши погибли. Возбуждено дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности»», - уточнила пресс-секретарь ведомства Анастасия.
Напомним, крупный пожар в квартире дома на Грунтовой,12 в Новосибирске унес жизни двух маленьких детей 20 декабря. За ними должна была приглядывать молодая няня, но она ушла в салон красоты. Девушку арестовали до конца февраля 2023 года.