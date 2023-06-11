В Новосибирской области у озеро Чаны обнаружено тело 19-летнего мужчины в сгоревшем автомобиле. Известно только то, что автомобиль принадлежал погибшему, накануне смерти он находился с друзьями на отдыхе, откуда уехал в начале первого ночи 10 июня.