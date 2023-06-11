atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Изображение материала

Страшная находка обнаружена в сгоревшем автомобиле в селе Квашнино под Новосибирском

11 июня 2023, 05:40
Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области
Практически полностью выгоревший автомобиль нашли на берегу озера Чаны у села Квашнино

19-летний парень сгорел в своей машине под Новосибирском

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения трупа 19-летнего мужчины на берегу озера Чаны.

В Новосибирской области у озеро Чаны обнаружено тело 19-летнего мужчины в сгоревшем автомобиле. Известно только то, что автомобиль принадлежал погибшему, накануне смерти он находился с друзьями на отдыхе, откуда уехал в начале первого ночи 10 июня.

Следователи Барабинского межрайонного следственного отдела СУ СКР выясняют причины произошедшего, на теле мужчины не выявлены повреждения, обнаружены только следы ожогов в результате пожара.

Под Новосибирском на АЗС дотла сгорела «ГАЗель»
Узнать подробнее

Автомобиль «Газель», вспыхнувший на АЗС, сгорел до тла.

#Ольга Храмушкина#Погиб#Пожар#Автомобиль#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
Вчера, 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
Вчера, 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Сегодня, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Сегодня, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56