Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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В Новосибирской области у озеро Чаны обнаружено тело 19-летнего мужчины в сгоревшем автомобиле. Известно только то, что автомобиль принадлежал погибшему, накануне смерти он находился с друзьями на отдыхе, откуда уехал в начале первого ночи 10 июня.
Следователи Барабинского межрайонного следственного отдела СУ СКР выясняют причины произошедшего, на теле мужчины не выявлены повреждения, обнаружены только следы ожогов в результате пожара.
Автомобиль «Газель», вспыхнувший на АЗС, сгорел до тла.