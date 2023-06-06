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Под Новосибирском на АЗС дотла сгорела «ГАЗель»

6 июня 2023, 12:36
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
«ГАЗель» выгорела дотла

Под Новосибирском на АЗС дотла сгорела «ГАЗель»

В Коченевском районе загорелся автомобиль «ГАЗель». Инцидент произошел вечером возле деревни Чик.
«В Коченевском районе на АЗС по улице Шоссейной произошло возгорание „ГАЗели“. Автомобиль выгорел полностью. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу», — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
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При этом пожар задел стоявший рядом легковой автомобиль. О пострадавших в машине не сообщается.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия в 17.58 вечера, спустя двадцать две минуты возгорание было ликвидировано. Его площадь составила 8 квадратных метров.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС#АЗС
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