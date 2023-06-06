Под Новосибирском на АЗС дотла сгорела «ГАЗель»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«В Коченевском районе на АЗС по улице Шоссейной произошло возгорание „ГАЗели“. Автомобиль выгорел полностью. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу», — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.
При этом пожар задел стоявший рядом легковой автомобиль. О пострадавших в машине не сообщается.
Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия в 17.58 вечера, спустя двадцать две минуты возгорание было ликвидировано. Его площадь составила 8 квадратных метров.