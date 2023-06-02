В Купино школьник чуть не сгорел у мангала

Как сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел вечером минувшего четверга. Сначала на мангале пожарили сосиски. Очевидно, решив приготовить дополнительную порцию мяса, школьник вылил на него жидкость для розжига. Однако он не учел, что угли еще не погасли до конца.