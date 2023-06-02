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В Купино школьник чуть не сгорел у мангала

2 июня 2023, 13:16
Фото: 1MI
Угли в мангале не прогорели до конца

Под Новосибирском тринадцатилетний школьник получил ожоги у мангала

В Купино тринадцатилетний школьник едва не погиб, разжигая мангал. Мальчик получил серьезные ожоги.

Как сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел вечером минувшего четверга. Сначала на мангале пожарили сосиски. Очевидно, решив приготовить дополнительную порцию мяса, школьник вылил на него жидкость для розжига. Однако он не учел, что угли еще не погасли до конца.

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В результате вспыхнуло пламя, огонь попал на одежду. Ребенок получил ожоги тридцати процентов тела и был срочно доставлен в больницу.

В МЧС настоятельно рекомендуют новосибирцам не использовать жидкость для розжига, не проверив состояние углей в мангале. Ведомство регистрирует десятки подобных случаев каждый год.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Школьники#Школьник#Дети#МЧС#Ожоги
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