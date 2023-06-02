В Купино школьник чуть не сгорел у мангала

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Как сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел вечером минувшего четверга. Сначала на мангале пожарили сосиски. Очевидно, решив приготовить дополнительную порцию мяса, школьник вылил на него жидкость для розжига. Однако он не учел, что угли еще не погасли до конца.
В результате вспыхнуло пламя, огонь попал на одежду. Ребенок получил ожоги тридцати процентов тела и был срочно доставлен в больницу.
В МЧС настоятельно рекомендуют новосибирцам не использовать жидкость для розжига, не проверив состояние углей в мангале. Ведомство регистрирует десятки подобных случаев каждый год.