В Новосибирске троллейбус сбил школьника на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Троллейбус сбил ребенка около остановки «Гвардейская», - сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
По информации Telegram-канала, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его на полном ходу сбил троллейбус. После столкновения ребенок остался сидеть на асфальте.
На данный момент официальных комментариев от ведомств нет. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.