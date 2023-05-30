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В Новосибирске троллейбус сбил школьника на пешеходном переходе

30 мая 2023, 12:47
Фото: 1MI
Троллейбус сбил школьника

В Новосибирске троллейбус сбил школьника на пешеходном переходе

В Кировском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие. Троллейбус на пешеходном переходе сбил школьника.
«Троллейбус сбил ребенка около остановки «Гвардейская», - сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

По информации Telegram-канала, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент его на полном ходу сбил троллейбус. После столкновения ребенок остался сидеть на асфальте.

На данный момент официальных комментариев от ведомств нет. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Дети#Соцсети
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